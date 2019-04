Revalidatiecentrum doet open voor Beau: "Spannend, maar mooi"

De beelden die Beau Five Days Inside maakt, worden vaak heftig gevonden. "Ook die bij ons is wel heftig", zegt Bergsma, coördinator marketing en communicatie bij Revalidatie Friesland. "Mensen die bij ons verblijven zitten in een lastige situatie en hebben te maken met moeizame problematiek. Sommigen hebben net een ongeluk gehad of een beroerte. Vaak moeten zij dingen opnieuw leren, zoals praten, lezen, schrijven of lopen. Dat maakt het emotioneel."

Grote stap

Bergsma geeft aan dat het een grote stap was voor het revalidatiecentrum om de deuren open te doen. "Wij hebben mensen in ons centrum die in een kwetsbare situatie zitten. Daar moet je wel goed rekening mee houden en zorgen dat zij geen last hebben van een televisiegroep."

Toch deed de kliniek open. "Wij hebben zorgvuldige gesprekken gehad met de producer. Uiteindelijk hebben we besloten om mee te doen, omdat ze zorgvuldig opereren en dat we de afspraak hebben gemaakt dat ze niet zomaar met de camera ergens naar binnen lopen, maar altijd mensen van tevoren even vragen of ze hen mogen volgen. Daarnaast is de integere aanpak van Beau en zijn producer voor ons doorslaggevend geweest."

Televisieploeg over de vloer

Bergsma zegt dat de samenwerking met RTL goed bevallen is. "Het was wel spannend van tevoren. Met name ook voor het personeel. Je haalt wel plots een televisieploeg binnen. Dat is niet niks. Omdat ze in een klein team opereren, drie man, was het al heel snel dat ze hun plekje vonden. Daardoor waren mensen gerust."

Wat was voor het revalidatiecentrum de reden om ja te zeggen? "We willen laten zien wat de inhoud is van medisch specialistische revalidatie. Het is nog best onbekend waar mensen mee te maken hebben wanneer ze bij ons verblijven. Daarnaast willen we laten zien wat de mogelijkheden zijn om bij ons weer beter te worden. Daar wilden we meer openheid aan geven."

Voordat de aflevering op de landelijke televisie wordt uitgezonden, heeft Bergsma de beelden al gezien. "Dat was ook een van de afspraken. Het is een heel mooie uitzending geworden."