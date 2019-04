IJlst komt in actie voor zorgcomplex Nij Ylostins

De toekomst van Nij Ylostins loopt gevaar omdat de eigenaar, woningcorporatie Elkien, niet meer in het verouderde gebouw wil investeren. De organiserende groep uit IJlst hoopt dat er door de actie een nieuwe dialoog komt tussen Elkien, zorgorganisatie Patyna en de gemeente Súdwest-Fryslân.

"Zij moeten gaan inzien wat ze de oudere mensen aandoen, als dit wordt gesloopt. Dit is wel de generatie die ons land heeft opgebouwd. Misschien mag ik het niet zeggen, maar ik zeg het toch: op deze manier worden de bewoners preventief geruimd voor een groter doel, wat dat ook moge zijn", zegt actievoerder Joke Schilling. "We zijn pisnijdig en hebben er vertrouwen in dat de IJlsters opstaan en dit niet laten gebeuren."