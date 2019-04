Anja Haga van ChristenUnie: "Niet met FvD in dezelfde Europese fractie"

Anja Haga uit Dokkum staat op nummer twee op de lijst bij de Europese Verkiezingen. De Europese Unie is niet zo populair en dat merkt Haga ook. "Europa is ver weg voor de mensen. Zij denken bij Europa ook aan: veel regels, of 'daar hebben we last van'." Volgens Haga is het het Europees Parlement juist de plek waar je verschil kunt maken. "Ik werk ook bij Staatsbosbeheer en ben veel bezig met de natuur. Als je naar de natuur kijkt, komt veel regelgeving uit Europa. Als ik daar iets in wil betekenen, moet ik naar Brussel, want daar worden de echt besluiten genomen. Dus Europa doet er zeker wel toe."

In het Europees Parlement is plaats voor 751 Europarlementariërs. Nederland heeft er 26 zetels. Heeft Nederland er dan wel iets in te brengen? "Onze lijsttrekker, die er al 10 jaar zit, heeft heel wat kunnen betekenen voor bijvoorbeeld visserij en zo. Wij vallen daar niet weg"

Niet met Forum voor Democratie

Haar partij maakt deel uit van het samenwerkingsverband Conservatieven en Hervormers, en daar wil Thierry Baudet zich ook bij aansluiten. De ChristenUnie verzet zich daar tegen. "Daar zijn wij niet zo heel blij mee, De fracties worden na de verkiezingen geformeerd. Wij zullen als ChristenUnie tegen het aansluiten van Forum voor Democratie bij onze fractie stemmen. Als het aan ons ligt zal het niet gebeuren, maar wij weten niet hoe de kaarten liggen."

Vrouw-onvriendelijk

Minder moeite heeft Haga met de samenwerking met de SGP, een partij met een wat vrouw-onvriendelijk standpunt. De vrouw speelt namelijk geen rol bij de SGP. Toch staat Haga op de lijst met SGP/ "Ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik geloof in gelijkheid van man en vrouw. Ondanks hun vrouwenstandpunt. Dat is de vrijheid van eigen meningsuiting."

Lage opkomst bij Europese verkiezingen

Het probleem bij de Europese verkiezingen is dat de opkomst vaak laag is. Vorige keer zelfs minder dan 40 procent. Mensen nemen niet meer de moeite op te stemmen. Die opkomst vindt Haga wel een punt van aandacht, maar ze vindt het niet minder democratisch. "Mensen die stemmen, hebben gekozen," zegt ze. Toch zou ze graag zien dat de opkomst hoger wordt.

De Europese verkiezingen zijn in ons land op 23 mei, de uitslag komt dan op 27 mei. Als Anja Haga, uit Dokkum, in het Europees parlement komt zou ze de tweede Fries worden, na VVD'er Jan Huitema.