PC Franeker richt exclusief gezelschap op

Voor het bedrag van 250 euro krijgen de leden van het gezelschap twee toegangskaarten per jaar voor de PC, een speciaal Selskip-speldje, een oorkonde en een uitnodiging voor een special avond, in de winter.

Geen zakenclub

'Selskip' moet volgens PC lid Gert Jan Breman niet een soort zakenclub worden, maar is bedoeld voor mensen die iets meer over hebben voor het kaatsen en de PC, en die financieelwillen steunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven voor het kaatsen. Oud kaatser Dirk Jan van der Woud is een van de ambassadeurs van dit nieuwe Gezelschap en zal zich ook bezig houden met het uitvoeren van nieuwe initiatieven. Van der Woud stond met de PC en de KNKB ook al aan de basis van de nieuwe juniorencompetitie.