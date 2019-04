Jong SC Cambuur speelt gelijk tegen beloften De Graafschap

De Graafschap kwam na ongeveer een halfuur op voorsprong en maakte er in de 42e minuut ook nog 0-2 van. Cambuur had het echter nog niet opgegeven en kon in de tweede helft terugkomen.

In de 54e minuut maakte Dean Guezen de 1-2. In de 78e minuut lukte het ook nog om de gelijkmaker te scoren. Die 2-2 kwam op naam van Matias Jones.

Cambuur klimt door het gelijkspel naar de zevende plaats in poule B van de reservecompetitie.