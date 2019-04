Buitenpost gaat hard onderuit tegen laagvlieger WHC

Een kwartier later kreeg Buitenpost dé kans op een gelijkmaker via een penalty, maar Visser kon deze kans niet verzilveren. Niet veel later maakte WHC-speler Mitchel Dijkhof via een vrije trap de 1-3, een paar minuten later was het Jelle Post die ook nog de 1-4 maakte.

Met nog vier wedstrijden te gaan staat Buitenpost twaalfde in de Hoofdklasse B. WHC blijft twee plaatsen onder Buitenpost staan.