'Meer burgerhulpverleners op platteland nodig om levens te redden na reanimatiemelding'

Het oproepsysteem van HartslagNU roept na een reanimatiemelding hulpverleners in een straal van 750 meter op. Eerder was die straal 1.500 meter, maar is nu verkleind omdat een kleinere straal beter werkt in de stad. In de buitengebieden worden daardoor te weinig mensen opgeroepen. In grotere straal zou volgens HartslagNu niet per sé meer leven kunnen redden, maar een groter aantal burgerhulpverleners wel.