Tieme Klompe stopt per direct als trainer bij Harkemase Boys

De 43-jarige Klompe was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Harkema, dat in de derde divisie van het zaterdagvoetbal speelt. Het was ook zijn eerste klus als hoofdtrainer. "Ik heb veel aan Harkemase Boys te danken. Zij hebben me de kans gegeven om hoofdtrainer te zijn. Daar ben ik de club zeer dankbaar voor."

Bij Harkemase Boys komt de beslissing van Klompe als een verrassing. "We vinden het erg jammer dat Tieme stopt," zei voorzitter Albertus Boonstra. De club respecteert de beslissing van de trainer echter. "Wij willen hem bedanken voor zijn inzet. Het was fijn om met hem te werken." Over een opvolger voor Klompe moet de club nog nadenken.