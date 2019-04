Behandeling voorstel 'Regenboogprovincie' opnieuw van agenda Provinciale Staten gehaald

Er is nog steeds strijd over het voorstel van PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de Partij van de Dieren om van Fryslân een 'Regenboogprovincie' te maken. Een 'Regenboogprovincie' is een provincie die zich inzet voor alle mensen met een andere seksuele oriëntatie, onder anderen door voorlichting en onderwijsprojecten. Fryslân is de enige provincie van Nederland die nog geen 'Regenboogprovincie' is.