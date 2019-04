Sportoverzicht: SC Heerenveen vrouwen, Formule 2, LDODK, tennis en kaatsen

De vrouwenafdeling van SC Heerenveen is stopgezet, maar die levert wel degelijk iets op. Zo is oud-speelster van SC Heerenveen, Vivianne Miedema, zondag in Engeland uitgeroepen tot speelster van het jaar. Miedema speelt nu bij Arsenal. Is er nog hoop voor de vrouwen van SC Heerenveen?

De Formule 2-coureur Nyck de Vries, heeft dit weekeinde twee wedstrijden in Baku (Azerbeidzjan) gereden. In de eerste wedstrijd werd hij tweede. Hij lag eerste, maar maakte een verkeerde pitstop. Zijn linker voorwiel werd fout verwisseld.

De korfballers van LDODK zijn nog niet klaar, want ze beginnen nu met het grasseizoen. Aan het begin van het zaalseizoen wordt de eerste helft gespeeld, na het zaalseizoen wordt de tweede helft gespeeld. Daar zijn ze nu mee begonnen.

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden speelde een rij wedstrijden in Azië. Dat ging best goed met een halve finale en een finale waar hij tweede werd. Dit weekeinde stond hij ook in de finale in Nanchang in China.

Het kaatsseizoen is begonnen met de Bangmapartij in Weidum. Het was de eerste van drie afdelingspartijen.