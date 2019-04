VIDEO: Jongeren waarderen twee minuten stilte bij dodenherdenking

De twee minuten stilte op 4 mei wordt door jongeren erg gewaardeerd. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het hoeft geen populair evenement of show te worden. Juist de plechtige sfeer van herdenken is belangrijk, vindt de jeugd. De 16-jarige Annika Oost van Franeker mocht vorig jaar haar gedicht voordragen bij de bedenking in de Leeuwarder Prinsentuin. Haar gedicht hangt sindsdien ook in het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden. In Fryslân Hjoed vertelt ze hoe ze deze dagen beleeft.