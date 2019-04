'Westriid fan de Wike' is toetje voor Aris

Het seizoen van Aris duurt in ieder geval nog twee wedstrijden langer. De Leeuwarder basketballers spelen de play-offs om de Nederlandse titel en nemen het in de kwartfinale op tegen Zwolle. Dinsdag is het eerste duel, donderdag het tweede in It Kealledykje. Een mogelijk beslissend derde wedstrijd zou zondag in Zwolle zijn. Het is de 'Wedstriid fan de Wike' bij Omrop Fryslân.