Nieuw boek over Johannes Wardenier: was hij geniaal of een praatjesmaker?

Het boek is geschreven door Henk Ymker: 'Het mysterie Wardenier' en het gaat om een nieuwe versie met nieuwe feiten van het boek dat hij in 1984 schreef.

Was Wardenier geniaal of een praatjesmaker?

Volgens André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf blijft het een bijzonder verhaal. "Als je de naam Wardenier laat vallen, komt er een massa volk op af."

Er komt ook een musical en in tentoonstelling.

Is het mysterie opgelost?

"Ik liep al langer idee met het idee van het boek rond. Nu er dus een tentoonstelling en een musical komen, leek het me een mooi moment", vertelt schrijver Henk Ymker.

"Ongeveer een derde is gehandhaafd en de rest is nieuw. Ik heb veel reacties gekregen nadat het boek in 1984 verscheen en daar kon ik toen niets mee, maar dat heb ik er nu in verwerkt. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de rol van wethouder Muurling. Ik heb zijn kleinzoon gesproken. Zijn opa zou naïef zijn, maar dat was hij helemaal niet."

Toch heeft Ymker ook het mysterie niet kunnen ophelderen. "Het zal nooit worden ontrafeld. Of hij een genie of fantast was? Ik laat het in het midden."