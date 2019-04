De zomer komt er weer aan en dat weet je als de Friese sporten weer beginnen. Het kaatsen is traditioneel de eerste met de Bangmapartij. Die is zondag gekaatst in Weidum. Alles en iedereen is dan nog vol vertrouwen over het nieuwe seizoen en de verwachtingen zijn hoog. Hoe kijken de kaatsers en de fans naar het nieuwe kaatsseizoen? We gingen met de glazen bol langs.