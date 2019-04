Meivuur op West-Terschelling kan doorgaan

Het meivuur bij West-Terschelling is op het Groene Strand, een natuurgebied. In verband met de droogte was het niet zeker of het wel door kon gaan, maar de gemeente heeft nu groen licht gegeven.

Het rook- en stookverbod in de natuurgebieden blijft wel van kracht. De andere vijf meivuren, op Midsland, Formerum, Lies, Hoorn en Oosterend worden niet in natuurgebied gehouden en liepen daarom ook geen gevaar.