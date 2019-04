Hoe gaat het met de 'Posjes' in Fryslân?

Hoe zijn jullie in Fryslân terechtgekomen?

"Ja, dat had niemand verwacht, wij zelf ook niet. We hebben naar heel Nederland gekeken. Ons bedrijf, we maken wijn, zit in Chili en daarom zijn we niet aan een bepaalde plek gevonden. We wilden een plek met veel ruimte, want dat waren we gewend. We wilden het buitenleven vasthouden. We zijn veel in Friesland geweest, we hebben hier veel wijn verkocht, de mensen zijn lekker direct", vertellen Stephan en Ilona. "We wilden een huis met een groot stuk grond erbij en het ligt vlakbij de A6, met een uurtje ben je al in de Randstad."