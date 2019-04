Fietsersbond is niet tevreden: "Afsluitdijk vier zondagen open is 'doekje voor het bloeden'"

De Fietsersbond, de Wielersportbond en Wandelnet protesteerden luid tegen de beslissing om de Afsluitdijk af te sluiten voor fietsers en wandelaars. Ze gaan komende woensdag om tafel met Rijkswaterstaat om te overleggen over het voorstel van de minister.

Voorzitter Kees Mourits van de afdeling Fryslân vindt het voorstel van de minister voor vier zondagen 'te mager'. "Ik zie dit als een doekje voor het bloeden. Wij denken zelf eerder aan de gehele bouwvak-vakantie. Dan is het een mooi gebaar voor de mensen die in de vakantie een lange afstandsroute over de dijk willen fietsen of wandelen. Aan mensen die in de vakantie over de dijk willen kun je niet vragen om dat allemaal op zondag te doen."

De drie clubs hebben gemeenschappelijk nog een petitie lopen tegen de beslissing om de Afsluitdijk drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars. Ze overwegen dan ook om officieel bezwaar te maken tegen het besluit om de Afsluitdijk drie jaar lang af te sluiten voor wandelaars en fietsers.

Gang naar de rechter?

Aansluitend is ook de gang naar de rechter een mogelijkheid. Zo'n stap heeft voor Mourits ook een principieel kantje, als het zover komt. "Het is maar net waar je voor kiest. De auto wordt geen strobreed in de weg gelegd bij de renovatie van de Afsluitdijk. Wij fietsers hebben maar een smal gaatje nodig om over de dijk te kunnen. Dan maak je daar toch ruimte voor?"

Mourits is er ook slecht over te spreken dat de minister no al laat weten dat er in 2020 en 2021 nog minder ruimte zal zijn voor fietsers en wandelaars op de Afsluitdijk. Mensen die met de fiets of lopend over de dijk willen, kunnen in die tijd gebruik maken van een speciale fietspendelbus.

Mourits vindt dat echter geen aantrekkelijk initiatief. "Dan is het geen uitdaging meer om de Afsluitdijk over te steken. Een fietser die over de dijk wil fietsen, fietst het liefst het hele stuk zelf."