Drie winnaars bij talentontwikkelingsproject 'Verhalen in het Landschap'

Drie in plaats van twee kunstenaars zijn winnaar geworden van het talentenproject 'Verhalen in het Landschap'. Het zijn Melda Wibawa, Martina Hadlikova en Johannes Bosgra. Deze drie kunstenaars mogen exposeren in de Open Stal, de kunstroute in Oldeberkoop. Ze krijgen bovendien een geldbedrag om die presentatie voor te bereiden.