Plan om zware rokers te helpen in verslavingskliniek

Mensen die verslaafd zijn aan roken, zouden een behandeling in een verslavingskliniek vergoed moeten krijgen, net zoals drank- en drugsverslaafden. Dat schrijft Jeroen Hinneman van de verslavingskliniek in Heerenveen van Verslavingszorg Noord-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor ander beleid om een einde te maken aan ruim 20.000 doden per jaar door het roken.