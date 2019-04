Ruim tweeduizend ton afval van de containers van MSC Zoe is afgevoerd

Tot nu toe is minstens 2.068 ton afval afkomstig van MCSC Zoe afgevoerd van het Duitse en Nederlandse deel van de Noordzee, Waddeneilanden en het vasteland. Bij de ramp met het schip begin januari is in totaal zo'n 3.436 ton afval in zee gekomen. Dat maakte Bestuurlijk Waddenoverleg+ maandag bekend in een update over de gevolgen van de containerramp.