Advies Wiebes: onderzoek naar afname kluten en kanoeten bij boorlocaties in Waddenzee

Volgens de NAM hoort het teruglopende aantal kluten en kanoeten bij de natuurlijke fluctuaties van de vogels. Daar is een adviescommissie van minister Wiebes het niet mee eens. Op plaatsen waar niet gas wordt gewonnen, is het aantal kluten en kanoeten hetzelfde gebleven of zelfs toegenomen. De commissie adviseert dan ook om in 2019 een onderzoek te doen naar het teruglopende aantal kluten en kanoeten in de omgeving van de gaswinning.