Ondernemers plaatsen schutting rond verwaarloosd bouwterrein in Langweer

Volgens Albert van der Helm, een van de plaatselijke ondernemers, kwamen er veel vragen van toeristen over het terrein dat eigendom is van projectontwikkelaar Cor van Doorn. "Langweer is een prachtig mooi plaatsje en het voldoet aan alle eisen van de toeristen", zegt hij. "Als een toerist binnenkomt en daar zo'n verwaarloosd terrein ziet, dan is dat niet fijn, leuk en gastvrij. Vandaar dat wij in overleg met de eigenaar van de grond hebben besloten om daar een schutting te plaatsen."