Trossen bij de kades in Harlingen moeten katten van verdrinkingsdood redden

Iris Mars verloor haar kat in het water in Harlingen. Haar kat verdronk. Ze was boos en verdrietig en plaatste een bericht op de Facebookpagina Katten vermist. Daar kwamen heel veel reacties op.

Gemeente is positief

Een van die reacties was van Gea Neijsen. Zij had gehoord van kattentrossen en ook begrepen dat er al eerder naar gevraagd is. Ze nam contact op met de gemeente om te kijken of er een burgerinitiatief mogelijk was. De gemeente reageerde meteen positief. Een burgerinitiatief was niet nodig, want de gemeente wilde meteen wel meewerken. Als de vrouwen voor kattentouwen zorgde, zou de gemeente ze bevestigen.