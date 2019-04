"Het is een kwestie van borden begrijpen"; Leeuwarder Planetenlaan wordt heringericht

Waarom was de aanpassing nodig?

"De verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer zorgde voor grote problemen. Het bedrijventerrein komt uit de jaren zeventig en is inmiddels helemaal volgebouwd en bedrijvigheid", legt Herman Kiestra, voorzitter van bedrijvenvereniging De Hemrik uit. "Vanuit de vereniging hebben we bij de gemeente aangeklopt met de vraag of we daar samen naar konden kijken om dat te verbeteren en dat heeft geresulteerd in deze plannen."