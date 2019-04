Boeren mogen bermbeheer Lemster Brekkenpolder overnemen

Van wat er wordt gemaaid, kunnen de boeren dan bokashi maken. Dat is gefermenteerd organisch materiaal dat goed is voor de bodem. Bovendien kan het bermgras worden gebruikt als voer voor de koeien. Het lokaal verwerken moet ook minder CO2-uitstoot opleveren. Het beheer moet wel op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren.

Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag, laat boer Cok Schep weten. Hij zal namens de boeren binnenkort met de gemeente om tafel over de kwestie. De boeren zijn verrast door het snelle besluit, want zij zijn nog niet zover. Al hebben zij het de gemeente eerder wel aangeboden en maaien zij nu ook al delen van de bermen, maar krijgen ze daar geen geld voor.