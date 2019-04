Minnertsga wint Bangmapartij in 'foutenfestival': "We moeten weer even wennen"

Een van de partijen waarin Minnertsga het lastig had, was in de tweede omloop tegen St.-Jacobiparochie. "Mijn maat Bauke heeft mij even geholpen", lacht Kootstra. Hij heeft het over Bauke Triemstra van St.-Jacobiparochie, die in de partij flink wat fouten maakte. Bij de vrije formatiewestrijden zitten Kootstra en Bauke Triemstra bij elkaar in het partuur.

Weer even wennen

"Maar wij deden ook niet anders", zegt Kootstra. "We hielden Mantgum in de partij (halve finale, red.), we hielden Leeuwarden in de partij (derde omloop, red.). Het was een foutenfestijn eigenlijk." In de wedstrijd tegen Mantgum liet Minnertsga de tegenstanders terugkomen van 4-1 tot 4-4. "Dat lag aan de concentratie, denk ik. Het is het begin van het seizoen en het moet weer even wennen."