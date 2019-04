Geen goede generale Aris voor play-offs: ruim verlies tegen Rotterdam

Het was voor de wedstrijd al bijna zeker dat Aris de reguliere competitie als zevende zou afsluiten. Alleen als Rotterdam met 46 punten verschil zou winnen, zou Aris naar plek acht zakken. Dat gebeurde niet, maar de Rotterdammers waren wel veel beter dan Aris, dat zonder de geblesseerde topscorer Nick Masterson speelde.

Bij rust was de achterstand van Aris al negentien punten: 31-50. In de tweede helft liep verder uit, al werd het verschil geen 46 punten.

Topscorer bij de Leeuwarders was Darian Andersen met 23 punten. Hij had ook zeven rebounds. Anderson was echter ook een van de drie spelers die vier keer balverlies leden. Sjoerd Koopmans en Deividas Kumelis waren de anderen. Griffin Kinney had wel een goede wedstrijd: 20 punten (9 van de 11 schoten raak), 11 rebounds en 5 assists.

Geen goede generale

De nederlaag is geen goede generale voor de play-offs, die komende week beginnen. De eerste ronde is best-of-three. In Zwolle is komende dinsdag de eerste wedstrijd, donderdag spelen de twee ploegen in Leeuwarden. Is er dan nog geen ploeg die twee wedstrijden heeft gewonnen, dan valt de beslissing zondag in Zwolle.