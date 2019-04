Minnertsga opent kaatsseizoen hoofdklassers met achtste winst op Bangmapartij

Mantgum en Bolsward derde

Minnertsga had het eerder op de dag, in de tweede omloop, moeilijk met Sint-Jacobiparochie. De gebroeders Triemstra en Rick Poortstra namen een voorsprong van 4-1. Minnertsga kwam daarna sterk terug.

Ook in de halve finale tegen Mantum had Minnertsga moeite. De uiteindelijke winnaar kwam met 4-1 voor, maar Mantgum (Gert-Anne van der Bos, Ignas Dijkstra en Gjal Sjirk de Groot) vocht zich terug tot 4-4, mede door een paar opslagmissers van Marten Bergsma.

In de andere halve finale had Bitgum weinig moeite met Bolsward. Menno Galama, Anno Galama en Thomas van Zuiden pakten nog het eerste eerst, maar Bitgum won onder leiding van Tjisse Steenstra met 5-1 en 6-6. Tot de finale had Bitgum sowieso een relatief gemakkelijke dag: ze verloren maar vijf eersten.

Achtste overwinning Minnertsga

Het is de achtste keer dat Minnertsga de Bangmapartij wint. De laatste keer was in 2006. Bij de vorige zeven overwinningen van Minnertsga was telkens Chris Wassenaar van de partij.