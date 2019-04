Informatiebord als aandenken aan eerste Joodse oorlogsslachtoffers van Leeuwarden

De vader van de dader meldde zich nog bij de Sicherheidsdienst, hij wilde ze overtuigen dat het een kwajongensstreek was. Het hiep niet. Volgens de Sicherheidsdienst was het een daad van verzet tegen de anti-Joodse maatregels en die moeten ze bestraffen. Een verzoek tot vrijlating van opperrabbijn Abraham Salomon Levisson mocht ook niet baten. Geen van de tien Joden overleeft de oorlog: twee komen al om in Amersfoort, de andere acht in Auschwitz.

"Het waren de eerste joden van Leeuwarden die werden opgepakt", zegt journalist en schrijver Auke Zeldenrust. Hij woont in de buurt van het park en kwam het verhaal op het spoor in de archieven van het Historisch Centrum Leeuwarden. "Ze staan dan ook bekend als de eerste martelaren. Toch is het verhaal er achter eigenlijk vergeten. Zo weten we nog altijd niet wie de bordjes heeft meegenomen. Het schijnt om een leerling van de MTS te gaan, maar zeker is dat niet."