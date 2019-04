LDODK hervat veldseizoen met thuiszege op zaalkampioen Fortuna

Fortuna is de nieuwe kampioen van Nederland in de Korfbal League. Maar in de zaalcompetitie verloren de Delftenaren twee keer van LDODK. Dat gebeurde nu weer.

In de eerste helft nam LDODK via 4-1 en 6-2 het initiatief. Bij Fortuna was international Fleur Hoek op dreef. Met haar derde treffer kwamen de gasten terug tot 7-6. Diana van der Vorst bepaalde de ruststand op 9-6.