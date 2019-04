Leeuwarder Vrijheidswijk drie straatnamen van verzetsstrijders rijker

De Vrijheidswijk in Leeuwarder is drie bijzondere straatnamen rijker. Zondagmiddag zijn de borden onthuld van het Harm en Annie Kingmaplantsoen, het Tiny Mulderplantsoen en de Gerben IJpmastraat. De mensen naar wie de borden zijn vernoemd, hebben in de Tweede Wereldoorlog allemaal een belangrijke rol gespeeld in het verzet.