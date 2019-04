Goudzwaard van Forum voor Democratie: "Ophef in partij wordt opgeblazen"

Volgens Goudzwaard is het vertrouwen in Otten weg, nadat hij zichzelf als penningmeester 30.000 euro had toegekend. Goudzwaard ontkent dat de ophef in zijn partij een richtingenstrijd is tussen Baudet en Otten.

De vraag of Otten nu wel zitting kan nemen in de Eerste Kamer is een lastige, aldus Goudzwaard. Hij vindt dat alle kandidaat-senatoren samen om tafel moeten om daar over te praten.

Onafhankelijk

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de provinciale Statenleden. Volgens Goudzwaard hebben de provinciale Statenleden geen stemadvies gekregen van de partijtop: "Nee hoor, wij zijn volledig onafhankelijk daarin", antwoordde hij toen hem daarnaar werd gevraagd.