Nyck de Vries eindigt als 4e bij sprintrace in Baku

Autocoureur Nyck de Vries uit Oppenhuizen is zondagmorgen als 4e geëindigd in de sprintrace van de Formule 2 in Baku, Azerbeidzjan. De Vries begon de wedstrijd als 7e. De Canadees Nicholas Latifi won de race, Juan Manuel Correa uit Amerika werd tweede en Jack Aitkin uit Engeland derde.