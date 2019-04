Siebe Bruning hoorde bevel Duitsers niet en werd doodgeschoten

Kleinzoon Simon Wiersma heeft er jaren later voor gezorgd dat Siebe en zijn vrouw Ruurdje postuum de Yad Vashem-onderscheiding hebben gekregen. In 2017 is de onderscheiding voor hulp aan Joden uitgereikt aan Wiersma.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij in diverse archieven veel informatie opgezocht over zijn opa. De Friese journalist en nazi-jager Jack Kooistra was een van zijn bronnen. Kooistra was er ook bij toen de Yad Vashem-onderscheiding wed uitgereikt.