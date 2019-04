Dronken man veroorzaakt ongeluk in Kollum

Aan het begin van de zaterdagmiddag botsten twee auto's op een kruising in het dorp op elkaar. De bestuurder van een Audi zag volgens getuigen een auto van rechts niet aankomen.

De Audi maakte een slag in de rondte en de Clio botste op een brug. De politie had al snel het vermoeden dat de bestuurder van de Audi had gedronken. Hij werd meegenomen naar het bureau en na een test werd duidelijk dat hij inderdaad teveel had gedronken. Bij de aanrijding raakte niemand verwond.