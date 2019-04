Richard Falkena wint F1 Stockcar in Blauwhuis

Richard Falkena hoorde zaterdag niet bij de snelste coureurs van de F1, en mocht daarom vooraan starten. Ondanks zijn langzamere wagen slaagde Falkena er in om een paar sterke Britten achter zich te houden en daarmee de winst binnen te slepen. Het is het eerste seizoen in de F1 voor de jonge coureur.

Meer deelnemers, minder bezoekers

De KingsBattle is een evenement van twee dagen, dat zowel nationale als internationale toppers uit de racewereld aantrekt. Het evenement zit qua deelnemersaantallen in de lift. De organisatie had daarom besloten om een categorie minder op het raceformulier te zetten, omdat het anders bijna onmogelijk was om iedereen een plaatsje te geven in het 'rennerskwartier'.

De 10.000 bezoekers die zaterdag naar de races kwamen, waren minder dan verwacht. Mede door de slechte weersvoorspelling waren er minder mensen naar Blauwhuis afgereisd. De mensen die er wel waren konden het echter bijna de hele dag droog houden.