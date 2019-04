Orkesten kijken niet meer alleen naar jongeren voor nieuw bloed

Het idee voor de Nij Talint-orkesten ontstond zo'n zeven jaar geleden in Stavoren bij fanfare "De Lytse Súdwesthoeke". Daarna is het ook opgepakt bij korpsen in bijvoorbeeld Workum, Kollum, Sneek, Schiermonnikoog en Tsjerkwerd. Muzikant en dirigent Guus Pieksma is initiatiefnemer van het project en voert het als ZZP'er ook uit voor een aantal korpsen.

'Oudere beginners'

Voor nieuw aanwas voor de orkesten werd eerder eigenlijk alleen naar de jeugd gekeken, maar het bleek dat ook de groep 'oudere beginners' een interessante nieuwe doelgroep was.

Veel van deze nieuwe muzikale talenten blijven ook na de stoomcursus bij de korpsen betrokken. Ook in de strijd tegen het teruglopende ledental bij veel HaFaBra-korpsen kunnen de Nij Talint-orkesten dus een belangrijke functie hebben.