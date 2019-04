Auto rijdt van de Afsluitdijk af, richting het water

De auto was onderaan de Afsluitdijk beland, net niet in het water maar wel zwaar beschadigd. De hulpdiensten konden twee mensen uit de auto halen. Zij zijn met onbekende verwondingen overgedragen aan het ambulancepersoneel. De traumahelikopter was ook opgeroepen, maar die hoefde niemand mee te nemen.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De hulpdiensten hebben een rijstrook korte tijd afgesloten voor het verkeer.