HEA! De volkstuinders van Burgum

"Alles wat groeit maakt geen lawaai", een uitspraak van de Duitse filosoof Anselm Grün. Wijke van der Kooi kan zich daar helemaal in vinden. Zij vindt het heerlijk om in stilte bezig te zijn op de volkstuin in Burgum. Een stukje verderop zitten vier mannen op te scheppen. Zij komen hier even gezellig bijpraten. Zo vindt iedereen wat anders op de volkstuin in Burgum."