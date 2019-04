Sportcomplex De Steense alweer zonder exploitant

Na een maand zit sportcomplex De Steense in Wolvega alweer zonder exploitant. De vorige exploitant is vorig jaar opgehouden, en sinds die tijd is er gezocht naar een vervanger. Die werd na een aanbesteding gevonden in Kerkvoorde Vlees & Catering. Kerkvoorde begon op 1 april en nu meldt de gemeente Weststellingwerf dat er een einde komt aan het contract. Wat de reden is, blijft vaag. Beide partijen doen geen mededelingen.