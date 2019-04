Damesteam SC Heerenveen: teleurstelling is groot en niemand heeft een oplossing

Cees Roozemond zegt dat hij het jammer vindt dat er geen oplossing is voor het vrouwenvoetbal in Heerenveen. Eerder zei SC Heerenveen dat ze het belang ervan inzien, maar er wordt voorlopig geen actie ondernomen. "We hebben er ook met zijn allen hard aan gewerkt, de afgelopen twee, drie maanden, om dat te realiseren. Doodzonde dat dat niet is gelukt", zegt de SC Heerenveen voorzitter.

Financiële problemen

"We hebben echt wel naar een oplossing gezocht voor de lange termijn. Een die zou dienen voor Noord-Nederland. Daar hebben we met de KNVB en de gemeente Heerenveen over gesproken. Maar het damesvoetbal is een stichting. Het staat helemaal los van sportclub Heerenveen, het heeft zijn eigen verplichting ten opzichte van betalingen, licenties et cetera. Daar hebben wij als profclub geen inzicht en geen invloed op. De afgelopen zeven jaar liepen ze tegen grote financiële verliezen op. Voordat je een herstart maakt wil je inzicht in de stichting krijgen, toen kwamen we tot het inzicht dat de daarin aanwezige verliezen zo groot waren dat het niet verantwoord is om door te gaan."

Vrouwenvoetbal past niet in de structuur van SC Heerenveen

Waarom de professionele sportclub met alle faciliteiten de dames dan niet opneemt in hun club, ligt volgens Roozemond aan de structuur van de club. Het vrouwenvoetbal past daar nu niet in, en daar is voorlopig ook geen oplossing voor. "In theorie zou je zelfs de licentie, zoals het nu aan de hand is met het vrouwenvoetbal, ook invloed kunnen hebben op de licentie van het profvoetbal bij de heren. We waren aan het onderzoeken hoe we dat moesten oplossen, maar dan moet de KNVB ook een hele belangrijk rol gaan vervullen in haar licentie-eis."