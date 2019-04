Nyck de Vries tweede in Formule 2-race in Baku

De Vries was de race ook als tweede gestart. Lange tijd was hij de leider in de race, maar door de mislukte pitstop veranderde dat dus. Uiteindelijk vielen 7 van de 20 racers uit op het straatcircuit van Baku.

Zondagochtend is de tweede race van het weekeinde in Baku. De eerste acht coureurs beginnen dan in omgekeerde volgorde. Voor De Vries betekent dat dat hij als 7e aan de race begint.

In het eerste raceweekeinde van de Formule 2 in Bahrein eindigde De Vries als 6e in de hoofdrace en als 7e in de sprintrace.