VIDEO: Hoe Cambuur zich plaatste voor de play-offs

Cambuur won zaterdag met 4-1 van MVV en is daarmee zeker van de eerste ronde van de play-offs. Robin Maulun was de grote man met een hattrick. Robbert Schilder maakte de 3-1. Een eigen goal van Emmanuel Mbende zorgde voor de enige tegengoal. Cambuur is hiermee zeker van deelname aan de eerste ronde van de play-offs in de strijd om promotie en heeft zelfs nog een kleine kans op het halen van de halve finale.