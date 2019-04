Politie Leeuwarden komt Koningsnacht voor paar kleine zaken in actie

Vlak voor één uur 's nachts moest de politie optreden op de Wirdumerdijk in het centrum. Een 18-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân lag daar laveloos in zijn eigen braaksel. Hij werd door een ambulance naar het MCL in Leeuwarden gebracht.

Tegen twee uur 's nachts zag de politie via cameratoezicht dat twee Leeuwarders met een gebiedsverbod voor de binnenstad van Leeuwarden, toch op het Reigerplein waren. De 19-jarige vrouw en de 20-jarige man werden aangehouden. De vrouw had eerder een gebiedsverbod gekregen van de gemeente, de man van de rechtbank Noord-Nederland.

In de Koningsnacht hield de politie ook nog een 43-jarige man uit Leeuwarden aan in de Oude Doelesteeg. Hij had een horeca-ontzegging van 12 maanden, maar hield zich er niet aan. De ontzegging is door de politie nu verlengd met vijf jaar. Bij het overbrengen naar het cellencomplex van de politie, beledigde hij de politie-agenten.