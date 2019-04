Arends wint Challengertoernooi in Nanchang

Het is voor Arends de tweede keer dit jaar dat hij een Challengertoernooi wint. Eind januari wonnen Arends en Weissborn in Rennes. De twee speelden de laatste weken drie toernooien in Azië en haalden eerder de halve finale en een keer de finale. Door de overwinning komt Arends nu op de 86e plaats van de wereldranking.