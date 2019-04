SC Cambuur zeker van de play-offs: "We zijn van ver gekomen"

Maulun wist beide penalty's te benutten, waarmee Cambuur met 2-0 voorsprong de rust in ging. Toch is Schilder kritisch. "Het was een moeizame wedstrijd, door die rode kaart. Het werd er niet leuker op, ook niet om naar te kijken." Cambuur speelde de bal wat heen en weer, maar creëerde geen kansen. "We gingen een beetje forceren en dat is het slechtste wat je kunt doen. In de rust hebben we goed besproken hoe we dat het beste konden oplossen en dat hebben we goed gedaan. Die eerste twintig minuten na de rust was echt goed."

Schilder zorgde zelf voor de 3-0. Toch konden de voetballers van Maastricht nog de 3-1 maken. "Die goal kwam totaal vanuit het niets, totaal ongelukkige goal en dan zie je dat zij ineens iets meer risico gaan nemen. Het was geen wereldpartij, maar het was wel mooi dat wij daarna nog 4-1 maakten."

Het gevoel is goed bij de Leeuwarders. Na de overwinning in Eindhoven, de overwinning op Utrecht en nu ook de overwinning op Maastricht, sluiten ze het seizoen goed af, zegt Schilder.