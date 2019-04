Het statenjacht van Fryslân gaat op tournee. Het zal het komende jaar vaker dan anders te zien zijn, omdat het dit jaar 125 jaar geleden is dat het schip gebouwd is. Daarnaast doet het schip alweer 65 jaar dienst als statenjacht. Doel is om in ieder geval een keer de Waddenzee over te varen en het statenjacht zal ook een aantal keren buiten de provincie te zien zijn.