Cambuur wint van tien man MVV en is zeker van play-offs

Cambuur speelt in de strijd om de play-offs alleen nog maar finales. Alle wedstrijden moeten worden gewonnen om nog kans te maken op nacompetitie.

De Leeuwarders beginnen de wedstrijd dan ook fel en krijgen al snel kansen. Ook MVV is ook fel, al doet dat op een andere manier blijken. Nadat Schroijen in de derde minuut al geel krijgt, moet in de achtste minuut Dimitri Lavaléé het veld verlaten na een zware overtreding op Issa Kallon.

Penaltys

In de 27e minuut maakt MVV opnieuw een overtreding, alleen deze keer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Martens vindt het een penalty en Robin Maulun schiet die binnen: 1-0. Na de goal zakt MVV in en domineert Cambuurt, maar dat lijkt niet voor grote kansen te zorgen. Net voor rust krijgt Kallon wel een duw, wat de scheidsrechter opnieuw een penalty vindt. Maulun verzilvert de kans en zorgt daarmee ook meteen voor de 2-0 ruststand.