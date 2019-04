Vrouwen Heerenveen winnen allerlaatste thuiswedstrijd

De Heerenveenvrouwen begonnen fel aan de wedstrijd en kwamen al in de eerste minuut op voorsprong. Fenna Kalma maakte de goal. Tien minuten voor rust dacht Excelsior op gelijke hoogte te komen, maar hun goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later was het voor Heerenveen wel raak, toen Nathalie van Heuvel er 2-0 van maakte.

In de tweede helft kwam Excelsior terug op 2-1 door een doelpunt van Frederique Nieuwland. De overwinning kwam echter niet meer in in gevaar, want al snel zette Tiny Hoekstra na een goede dribbel de 3-1 eindstand op het scorebord.