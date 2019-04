Raadsdleden Harlingen sturen open brief over visserijdagenkwestie

Het bestuur van de Visserijdagen voelde zich geraakt door de opmerkingen van De Vries, in de raadsvergadering van 27 februari. Hierin vroeg De Vries om inzicht in het financiële plaatje van de Visserijdagen. Dit is de Stichting in het verkeerde keelgat geschoten. Ze willen nu zelfs helemaal geen gemeentelijke subsidie meer, zolang De Vries zijn woorden niet terugneemt.

In de brief schrijven de raadsleden dat de subsidie nog steeds gereserveerd is voor de Visserijdagen.